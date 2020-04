La X-Force débarque sur Fortnite

Après l’arrivée du mercenaire complètement fracassé qu’est Deadpool sur Fortnite, Epic n’en a semble-t-il pas fini avec ce partenariat. Et plus que jamais, le côté cartoon du jeu va être exploité à plein régime pour assurer une ambiance absurde au possible, puisque les comparses du mutant arrivent à leur tour sur le jeu. La X-Force, en l’occurrence Cable, Psylocke et Domino, viennent de débarquer sur le store in-game. Ces derniers ont vu leur design changer quelque peu, même s’il reste résolument orienté vers les versions classiques que l’on trouve dans les comics.

Ainsi, Cable arbore toujours fièrement ses cheveux blancs, son oeil bionique et son armure bourrée de poches de munitions et autres grenades, Psylocke est reconnaissable grâce à son look en violet et noir, katana inclus, tandis que Domino reste en noir et blanc, et ne sauvera malheureusement pas vos parties grâce à sa chance incroyable. Ce bundle est disponible sur la boutique du jeu, pour 3.000 V-bucks, tandis qu’un deuxième pack contenant l’équipement traditionnel de ces personnages se trouve lui à 2.500 V-bucks. Si ces skins vous intéressent, faites-en vite l’acquisition, leur prix devrait augmenter d’ici peu.