Jusqu’à 100 000$ offerts pour détecter les failles dans le système anti-triche de Valorant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les ambitions de Riot Games concernant leur nouveau shooter Valorant n’ont d’égales que leur confiance dans le projet. En effet, le studio vient de poster une des plus grosses primes jamais offertes dans le milieu, si ce n’est la plus grosse, pour mettre à l’épreuve le système de sécurité anti-triche du jeu : jusqu’à 100.000 dollars pourront ainsi être offerts en récompense à ceux qui parviendront à trouver des failles dans le logiciel. Toutes les informations sont disponibles sur HackerOne, un site spécialisé dans ce genre de procédés, que les entreprises peuvent utiliser pour mettre à l’épreuve leurs systèmes et les améliorer.

Riot a détaillé les conditions d’obtention de cette belle prime : trouvez un bug qui permet à un parti tiers d’accéder aux informations des utilisateurs, gagnez 25.000 dollars. Pour le jackpot à 100.000 dollars, il faudra s’accrocher et détecter « un souci dans l’exécution du code au niveau du kernel ». Si d’autres studios de jeu vidéo comme Rockstar, Nintendo ou Valve ont souvent recours à ce genre de procédés, les récompenses dépassent rarement les quelques milliers de dollars, mais Riot a fait face à la controverse quand il a été découvert que son logiciel tournait en permanence sur certains ordinateurs, et ce avec des privilèges augmentés. Au fond, c’est une méthode comme une autre de répondre aux détracteurs : si ces derniers prouvent qu’ils ont effectivement raison sur les mauvaises intentions de la firme, ils seront grassement récompensés, et le studio pourra améliorer son logiciel. Gagnant-gagnant.