Le nouveau launcher Windows 10, inspiré de macOS, arrive en mai

Microsoft travaille depuis quelques temps maintenant à l’élaboration d’une nouvelle app faisant office de launcher, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler d’après les premières images un certain Spotlight. Et si les premiers rapports indiquent que la firme a commencé le développement en janvier, on dirait bien que ce dernier touche à sa fin, puisque la version finale devrait être disponible en mai pour une première grande beta publique. Les premières versions avançaient quelques fonctions de recherche basiques, actuellement gérées par le raccourci du Start Menu, mais l’app devrait au final être plus compétente.

Ainsi, on pourra chercher diverses apps et fichiers, mais aussi accéder rapidement à des plug-ins comme des dictionnaires ou la bonne vieille calculatrice. L’entreprise ne cache pas ses ambitions, visant un outil plus puissant qu’auparavant comparable et plus fourni en fonctionnalités que l’alternative proposée sur l’Alfred du MacOS. Pour ce faire, Microsoft n’a pas hésité à collaborer avec la communauté en open-source et des apps comme Wox afin de créer des plug-ins intégrés aussi efficacement que possible. L’application en question n’a pas encore de nom, et devrait être une des réussites les plus récentes de PowerToys, concept introduit en 1995.