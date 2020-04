Total War : Warhammer 2 est gratuit ce week-end

Avis aux fans de high-fantasy, des univers Games Workshop, ou plus simplement des jeux de stratégie : Total War Warhammer 2 est gratuit sur Steam ce week-end. Deux jours, voilà une période bien courte pour conquérir le monde et ses nombreuses races, mais qui devrait au moins vous donner un avant-goût de l’expérience pour le moins accrocheuse. Et ce n’est pas tout : si le titre de Creative Assembly vous a plu, il est possible de l’ajouter à votre bibliothèque pour la modique somme de 20.39 euros. Tous les DLC sont également en soldes, ajoutant ainsi les heures de jeu par dizaines à moindres frais.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’univers, c’est une bonne occasion de s’y mettre grâce à un des titres les plus aboutis de la franchise Total War. Quant à ceux qui possèdent déjà le premier titre, ils auront gratuitement accès au DLC Mortal Empires, qui assemble la map du précédent opus et celle de sa suite pour une campagne qui s’annonce dantesque peu importe la race jouée. En somme, de quoi s’occuper sans trop de difficulté en cette dure période de confinement.