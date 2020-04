Le très prometteur Streets of Rage 4 sortira le 30 avril sur consoles, PC… et Xbox Game Pass ! (trailer)

Après de multiples trailers et une démo étincelante, Streets of Rage 4 s’apprête enfin à distribuer des gnons sur PC et consoles. Le Beat’em All de Lizardcube et Guard Crush Games inspiré du célèbre jeu d’arcade des années 90, débarquera le 30 avril prochain sur PS4, Xbox One, PC (Steam et GoG) et même sur le Game Pass de la Xbox ! Le trailer de lancement nous dévoile une belle surprise : en plus du mode histoire, Streets of Rage 4 intègrera un Battle Mode jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs ! La direction artistique est toujours aussi attirante (et pourtant tellement éloignée du style d’origine) et le gameplay semble travaillé jusque dans les moindres recoins. En sus de leurs poings et de leur coup spécial, chaque combattant pourra récupérer les armes des ennemis ainsi que certains objets dénichés sur le parcours, autant d’armes temporaires qui ne seront pas de trop pour venir à bout d’une faune urbaine hyper violente. Vivement le 30 avril…