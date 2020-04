J.J. Abrams va produire une série Justice League Dark pour HBO

J.J. Abrams, devenu maître dans l’art du reboot et de la nostalgie facile, s’est lancé dans un nouveau projet de série que l’on attend comme un argument de poids pour HBO Max, la plateforme de streaming à venir de WarnerMedia. Il va en effet produire une série basée sur la célèbre saga de comics Justice League Dark, qui se concentre sur les personnages surnaturels de l’univers DC. On y trouve par exemple John Constantine, rendu célèbre au cinéma pour le meilleur et pour le pire grâce à son interprétation par Keanu Reeves dans le film de 2005.

Les détails n’ont malheureusement pas filtré davantage en ce qui concerne l’équipe qui travaillera sur la série : Abrams produira avec son studio Bad Robot, mais on ne sait pas encore à quel point il sera impliqué dans le scénario et le script. Guillermo del Toro avait annoncé l’année dernière avoir co-écrit un film dans cet univers, mais n’a rien communiqué à ce propos depuis, aussi peut-être fait-il partie du projet. Ce que l’on sait à coup sûr, c’est que HBO a misé gros sur Abrams : en plus de cette série DC, il travaille sur Overlook, un show en mode spin-off de The Shining, mais aussi sur Duster, une série originale qui suit les aventures d’un chauffeur de l’extrême dans les années 1970.