Facebook introduit une nouvelle réaction pour les temps difficiles

Alors que la crise sanitaire du coronavirus fait rage, les mesures drastiques prises pour endiguer sa propagation impliquent systématiquement l’isolement. Et ce dernier peut être bien mal vécu par certains, qui ne vivent pas exactement à côté de leurs proches. Le monde se tournant par conséquent vers les nouveaux outils de communication en ligne, Facebook a tenu à apporter une nouvelle façon d’exprimer son soutien sur son réseau en ajoutant de nouvelles réactions : le site principal permet désormais de réagir avec un petit personnage serrant contre lui un coeur, rejoignant les autres réactions classiques de Facebook.

Quant à Messenger, on y trouve un nouveau coeur entre le rose et le violet, que les utilisateurs invoquent en maintenant la réaction « coeur » enfoncée. Alexandru Voica, Communications Manager for Engineering, a tenu à s’exprimer pour expliquer cette décision : « Nous savons que nous nous trouvons dans une période incertaine, et nous voulions que les gens puissent montrer leur soutien de façon à ce que leurs amis et familles sachent que l’on pense à eux. » Cette nouvelle réaction, très proche du bien énervant « thoughts and prayers » très cher aux Etats-Unis, ne va clairement pas sauver des vies, mais on peut se dire qu’au moins elle ne les empirera pas non plus.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020