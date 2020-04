Exoplanètes : E.T téléphone maison… à 300 années-lumière de la Terre ?

L’adage scientifique est formel : c’est dans les vieilles données qu’on fait parfois les meilleures découvertes. Les astrophysiciens de la NASA ont fouillé d’anciennes données du Télescope spatial Kepler, une recherche fructueuse puisqu’elle a abouti à la découverte d’une nouvelle exoplanète, soit une planète dont la taille est semblable à celle de la Terre et qui se situe dans la zone habitable de son étoile. Kepler-1649c, c’est son nom, est située à 300 années lumière de notre système solaire et a pour soleil une naine rouge. Toutes les conditions (ou presque) semblent à priori réunies en faire un excellent candidat à une possible vie extra-terrestre.

A whole new world! An Earth-size exoplanet has been found orbiting in its star’s habitable zone, the area around a star where a rocky planet could support liquid water.

Find out about this intriguing discovery by our @NASAExoplanets Kepler mission: https://t.co/PfEUtiJPX6 pic.twitter.com/4FZW2tVgGf

— NASA (@NASA) April 15, 2020