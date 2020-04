Microsoft signe avec la NBA pour Azure et les produits Surface

Microsoft annonce aujourd’hui avoir signé un accord pluriannuel avec la NBA pour devenir son partenaire technologique officiel. Cela se repose sur de l’intelligence artificielle, du cloud et du matériel.

La NBA va utiliser Azure, le cloud de Microsoft, pour retransmettre des matchs en direct et à la demande, le tout avec du contenu personnalisé pour chaque fan de basket. Le machine learning et l’intelligence artificielle de manière plus générale vont justement jouer un rôle pour découvrir les goûts de chaque personne et leur proposer le contenu le plus susceptible de les intéresser. Ce sera également utilisé pour récupérer des données et des vidéos existantes.

L’accord est aussi l’occasion pour Microsoft de fournir des produits Surface à la NBA, mais il n’y a pas de détail précis qui est dévoilé pour l’instant, comme la façon dont les produits vont être utilisés.

La saison de NBA est actuellement en suspens actuellement à cause du coronavirus. Microsoft indique à ce sujet que son accord avec la NBA sera en place pour la saison 2020-2021.

« Nous sommes ravis d’être le partenaire officiel de la NBA pour l’intelligence artificielle », déclare Satya Nadella, le patron de Microsoft. « Ensemble, nous rapprocherons les fans de basket et les joueurs qu’ils aiment grâce à de nouvelles expériences personnalisées propulsées par Microsoft Azure », ajoute le dirigeant.