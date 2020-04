Spotify permet désormais de cacher certaines chansons dans les playlists

S’il y a bien une fonction pour laquelle Spotify est connu, c’est bien celle des playlists. Ces dernières sont tout simplement au coeur du concept même du site, puisque les utilisateurs se baladent de tracklist en tracklist, entre recommandations selon les goûts musicaux, ou encore suggestions selon ce que les amis écoutent. La firme a cependant décidé de donner davantage de contrôle aux utilisateurs premium : ces dernier peuvent désormais, sur les versions iOS et Android de l’app, décider à l’avance de passer certaines chansons présentes dans les playlists conçues par d’autres. Et ils peuvent toujours changer d’avis plus tard en modifiant le statut directement sur la chanson.

Même si la fonction peut paraître bien mineure, c’est une preuve de plus que Spotify compte mettre en avant son concept en tant que produit premium. Les abonnés représentent au final la plus grosse partie de ses revenus, même en comptant les publicités. Ce qui signifie que chaque mise à jour dans ce sens est un argument de vente supplémentaire : petit à petit, l’offre premium s’étoffe, et pourrait bientôt consolider la place de l’application en haut des classements d’utilisation et d’abonnement