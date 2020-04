The Mandalorian : une série de making-of de la série Star Wars annoncée pour Disney+

Les fans de The Mandalorian, la série autour de l’univers Star Wars avec un chasseur de prime et Baby Yoda, doivent patienter encore quelques mois avant de découvrir la saison 2. En attendant de la découvrir, Disney va leur proposer une série de making-of sur Disney+.

On vous fait découvrir les coulisses de #TheMandalorian. Disney Les Making-Of : The Mandalorian, une série documentaire de 8 épisodes, en streaming dès le 4 mai sur #DisneyPlus.

8 épisodes sont prévus et seront diffusés dès le 4 mai sur la plateforme de streaming de Disney. Il est fort possible que ce soit un épisode par semaine et non tout d’un coup. C’est la politique de Disney+ pour ce qui est des des séries et documentaires.

On notera au passage que le choix d’une diffusion à partir du 4 mai n’est pas anodine. En effet, il s’agit chaque année du jour Star Wars en référence à la célèbre phrase « Que la Force soit avec toi », qui se dit « May the Force be with you » anglais. « May the Force » et « May 4th » sont plus que similaires à la prononciation, d’où ce fameux jour Star Wars chaque année à cette date.