Chimera Squad : 2K annonce la suite de XCOM 2 ! (trailer)

Référence absolue du tactical, la licence XCOM est de retour avec XCOM : Chimera Squad. L’éditeur 2K vient d’annoncer la bonne nouvelle via un trailer entièrement en cinématique et quelques screenshots prometteurs. XCOM: Chimera Squad se déroulera 5 ans après les évènements de XCOM 2. Les humains ont fini par pactiser avec les aliens pour reconstruire un monde meilleur, mais c’était sans compter avec de nouveaux ennemis redoutables. L’action de Chimera Squad prendra place dans la cité 31, une ville de survivants qui ne restera pas tranquille très longtemps, et l’on devrait bien sûr retrouver le gameplay bien calibré de la licence, avec des affrontement millimétrés au tour par tour et une gestion fine de l’armurerie. XCOM: Chimera Squad sera disponible sur PC (via Steam), et seulement sur PC le 24 avril prochain. Le jeu sera proposé en promo (-50%) au lancement, soit 9,99 euros au lieu de 19,99 euros.