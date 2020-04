Nintendo Switch : la version 10.0 reconfigure les boutons et améliore le support des microSD

Nintendo propose aujourd’hui la mise à jour 10.0 pour la Switch. Elle offre (enfin) des nouveautés, sachant que les précédentes ont surtout été là pour corriger des bugs selon les dires de Nintendo.

Avec la version 10.0, les utilisateurs ont l’option de reconfigurer les boutons des Joy-Con et de la manette Switch Pro. Nintendo explique qu’il est possible d’enregistrer jusqu’à cinq configurations personnalisées pour le Joy-Con gauche, cinq pour le Joy-Con droit et cinq pour la manette Switch Pro. Il est également possible d’enregistrer cinq configurations comme favoris pour la Nintendo Switch Lite. Les configurations personnalisées sont stockées sur la Switch directement.

La mise à jour améliore également le support de la carte microSD. Les utilisateurs peuvent maintenant transférer des logiciels téléchargeables (comme les jeux), des données de mise à jour et des DLC de la mémoire de la console vers la carte SD (et inversement). Nintendo précise que les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte microSD.

Enfin, la version 10.0 ajoute une fonctionnalité de favoris à la section « Nouvelles » (avec la possibilité d’avoir 300 favoris au maximum), une nouvelle section « Paramètres de l’historique de jeu » dans les paramètres de l’utilisateur et 6 nouvelles icônes provenant du jeu Animal Crossing: New Horizons.

Pour mettre à jour la Switch, sélectionnez les paramètres de la console depuis la page d’accueil, rendez-vous dans la rubrique « Console » et choisissez « Mise à jour de la console ».