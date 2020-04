Instagram change le design d’IGTV, en espérant attirer des utilisateurs

Instagram a du mal avec IGTV, son service qui permet de poster des vidéos pouvant durer 1 heure au maximum. La sauce ne prend pas et les utilisateurs ne sont pas nombreux à passer par cette plateforme. Instagram a justement envie de la relancer et dévoile une nouvelle interface pour l’application dédiée.

Le réseau social indiqué à The Verge avoir changé la présentation pour mettre en avant un créateur de contenus dès que les utilisateurs ouvrent l’application. Le créateur mis en avant changera régulièrement et des ajustements seront faits pour chaque utilisateur selon ses goûts et ses abonnements.

L’application ajoute aussi un onglet Découvrir pour présenter diverses vidéos postées par les créateurs. Les utilisateurs y retrouvent des vidéos IGTV qui sont récentes et des vidéos IGTV susceptibles de leur plaire, là encore selon leurs goûts et leurs abonnements. Ce point va être important pour faire des découvertes, ce qui n’était pas réellement possible jusqu’à présent.

Parmi les autres nouveautés disponibles, on retrouve la possibilité d’initier un enregistrement sans utiliser les mains et de poster un extrait de 15 secondes d’une vidéo IGTV dans ses stories Instagram pour que les abonnés cliquent dessus et voient le contenu en entier.

Les nouveautés sont en cours de déploiement pour les utilisateurs sur iOS et Android. À noter qu’Instagram refuse de dire combien d’utilisateurs compte IGTV.