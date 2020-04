Windows 10 peut maintenant transférer des fichiers vers un smartphone Samsung en Wi-Fi

Transférer des fichiers de son ordinateur vers son smartphone (ou l’inverse) n’est pas toujours une tâche simple à réaliser. On peut soit connecter le câble USB soit envoyer du contenu par e-mail ou une application dédiée. Voilà maintenant qu’un système est intégré dans Windows 10 pour supporter les Galaxy de Samsung.

Le système requiert d’avoir les applications Votre Téléphone de Microsoft et Lien vers Windows de Samsung installées et configurées. L’ordinateur et le smartphone doivent être connectés sur le même réseau Internet pour que le transfert puisse se faire.

Microsoft fait savoir que n’importe quel type de fichier peut être transféré de l’ordinateur au smartphone Samsung (ou l’inverse), mais il y a deux limitations : il est possible de transfer jusqu’à 100 fichiers à la fois et chaque fichier ne doit pas dépasser 512 Mo.

Ce système de transfert est pour l’instant en place dans la dernière mise à jour de Windows 10 distribuée aux testeurs du programme Windows Insider. Tout le monde pourra bientôt en profiter avec la mise à jour à venir de Windows 10.

Le transfert depuis le smartphone vers le PC se fait depuis les applications Mes Fichiers ou Galerie. Pour faire un transfert du PC vers le smartphone, il faut ouvrir l’application Votre Téléphone.