Edge Plus : Motorola dévoilera son prochain smartphone haut de gamme le 22 avril

Malgré la chute brutale des ventes de smartphones partout dans le monde, Motorola a toujours le mords aux dents. La filiale de Lenovo s’apprête en effet à dévoiler son prochain smartphone haut de gamme, le Edge Plus. La conférence sera diffusée en streaming (et sans public bien sûr) le 22 avril prochain. Selon les fuites les plus crédibles, le Edge Plus serait équipé d’un processeur Snapdragon 865, de 8 à 1é Go de RAM, d’une énorme batterie 5000 mAh, d’un port jack (!) et d’un bloc photo à trois capteurs composé d’un 108 MPx, d’un grand angle 16 MPx et d’un téléobjectif 8 MPx. Un autre modèle Edge un peu moins doté (et moins cher aussi) devra se contenter d’un capteur principal de 64 MPx. Les premiers rendus de ce modèle ont fuité la semaine dernière, et dévoilent un appareil au design plutôt audacieux, avec un écran courbe sur les bords à la façon d’un Galaxy Note.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

