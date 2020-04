L’Ace 2 est le premier smartphone Oppo équipé de la recharge sans fil (40W !)

Oppo vient d’annoncer l‘Ace 2, un smartphone qui marque une étape importante pour le fabricant puisque ce modèle est le tout premier à être équipé d’une système de recharge sans fil par induction. La technologie de recharge sans fil de l’Ace 2 est, sur le papier, la plus efficace du marché (40W “AirVOOC”, à comparer au 7,5W d’un iPhone 11 Pro). Avec le câble, Oppo nous promet même de la recharge à 65W (technologie SuperVOOC 2.0). Mazette !

En terme d’esthétique, l’Ace 2 ne gagnera pas de prix de beauté, mais ses composants valent le détour : écran OLED 90Hz, processeur Snapdragon 865 + 12 Go de RAM, support de la 5G, Capteur d’empreintes sous l’écran, 256 Go de capacité de stockage, et un bloc photo à trois capteur (48 MPx en principal + 8 MPx grand angle + 2 MPx pour la macro et le calcul de la profondeur de champs).

L’Ace 2 sera lancé sur le marché chinois le 20 avril au prix de 3999 yuan, soit 500 euros environ, pour le modèle de base (8 Go de RAM), et jusqu’à 4599 yuan (600 euros) pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.