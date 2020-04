YouTube adapte son interface sur les navigateurs des tablettes

Alors que de nombreux sites restent encore tragiquement inadaptés aux navigateurs des smartphones et autres tablettes, YouTube a décidé de se mettre à la page. Ainsi, le site a mis à jour son site web afin de le rendre plus lisible, avec une interface plus facile à utiliser pour une expérience plus ergonomique sur les appareils tactiles aux écrans les plus larges, comme les tablettes Android, les machines Chrome OS, ou encore les iPad. De nouveaux mouvements sont détectables et permettent un accès plus rapide à certaines fonctions comme passer en mode plein écran ou mettre en place le mini-lecteur.

De plus, la visibilité des playlists a été grandement améliorée, et il est devenu plus simple d’y apporter des modifications. D’après Android Police, ces changements sont apparus au début du mois de mars, mais viennent de se déployer pour la majorité des utilisateurs. Même si ces nouveautés ne signifient pas la fin de l’application pour autant, il s’agit là d’une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent privilégier l’utilisation de leurs navigateurs pour la plupart de leurs opérations en ligne.