Cyberpunk 2077 aura autant de DLC que The Witcher 3

A une époque où les micro-transactions, lootboxes et autres battle passes sont devenus un nouveau standard de l’industrie, l’image du DLC a pris un sale coup, passant d’extensions complètes apportant des dizaines d’heures de jeu supplémentaires à l’achat de monnaie in-game pour changer la couleur d’un pistolet. Mais il existe de rares exceptions où les joueurs ne peuvent tout simplement pas râler tant certains studios mettent la main à la pâte. On peut notamment citer The Witcher 3, dont les deux extensions étaient tout simplement massives, et accompagnées de 16 DLC gratuits ajoutant du contenu fort appréciable.

Le studio qui l’a développé, CD Projekt, est actuellement en train de travailler sur Cyberpunk 2077, leur prochain titre déjà culte à plusieurs mois de sa sortie, et vient d’annoncer que ce nouveau jeu aura droit à au moins autant de DLC et d’extensions. Quant à leur contenu, il devrait nous être communiqué comme il l’était pour The Witcher, à savoir environ trois mois avant la sortie. C’est le président du studio lui-même qui l’a confirmé lors d’une rencontre avec les investisseurs : « il n’y aura pas moins de DLC que sur The Witcher 3. »