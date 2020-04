Les fonds personnalisés arrivent sur Microsoft Teams

Avant de se faire épingler sur ses processus de sécurité qui laissent à désirer, Zoom avait réussi à s’assurer une certaine popularité : le service était fonctionnel et bon, mais on retrouvait également tout un tas de petits gadgets qui permettaient une meilleure expérience, notamment les fonds personnalisés pendant les appels en visio. Que ce soit par mesure de sécurité et pour protéger votre vie privée lors d’appels avec des personnes qui ne font pas partie de votre cercle de proches, ou juste pour masquer le linge étendu dans le salon, ces derniers se sont avérés bien pratiques.

En cette période d’utilisation massive de ces logiciels de communication vidéo, il n’y a alors rien d’étonnant à ce que Microsoft Teams se lance dans l’élaboration de fonctions similaires. L’entreprise vient d’annoncer que la dernière mise à jour permet en effet précisément de changer le fond sur les appels vidéo. S’il n’est pas encore possible d’utiliser ses propre fonds, on nous promet que ce sera le cas dans une prochaine version, aussi faudra-t-il se contenter pour l’instant de ceux fournis par l’app. D’après Microsoft, la technologie utilisée repose sur le fond flou, repris et modifié par des systèmes à base d’intelligence artificielle. Enfin, cette dernière mouture du logiciel apporte la fonction « lever la main », qui permet de signifier que l’on a quelque chose à dire sans couper son interlocuteur, ainsi qu’un bouton permettant à l’organisateur d’une conférence d’y mettre fin instantanément.