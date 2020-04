Call of Duty Warzone atteint les 50 millions de joueurs, un mois après le lancement

Call of Duty : Warzone connaît un joli succès. Activision annonce aujourd’hui que son jeu gratuit compte désormais plus de 50 millions de joueurs. Il a fait ses débuts il y a un mois sur PlayStation 4, Xbox One et PC et avait accueilli 30 millions de joueurs deux semaines après le lancement.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Contrairement à la précédente tentative d’Activision de créer un titre de battle royale, Blackout, qui n’était disponible que dans Call of Duty : Black Ops 4 de 2018, Call of Duty : Warzone est sorti en téléchargement séparé sur consoles et PC. Il n’exige pas que les joueurs possèdent le dernier jeu Call of Duty ou paient de l’argent pour le jouer, ce qui a grandement contribué à sa popularité. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir l’abonnement PlayStation Plus pour jouer sur PlayStation 4.

Le succès de Call of Duty : Warzone est à la hauteur d’un autre jeu de battle royale en libre accès : Apex Legends. Le spinoff de Titanfall a également attiré 50 millions de joueurs au cours du premier mois, dépassant la croissance de Fortnite d’Epic Games, qui a connu une croissance plus lente, mais qui a finalement su s’imposer sur le long terme.