Malgré la pandémie, l’ISS accueille trois nouveaux membres d’équipage

Malgré la pandémie, l’ISS continue de tourner en orbite au dessus de nos têtes et trois nouveaux membres d’équipages ont débarqué dans la station. Les astronautes Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner ainsi que l’Américain Chris Cassidy se sont arrimés hier à la station spatiale à bord d’un vaisseau Soyouz. Comme on peut s’en douter, des mesures de contrôle sanitaire strict ont été prises avant le décollage. Ainsi, et contrairement au protocole habituel, les familles des astronautes, les journalistes et le public n’ont pas été conviés la conférence de presse d’avant-décollage, qui s’est déroulée en visioconférence. Du côté des astronautes, la traditionnelle période de quarantaine a été rallongée afin d’éviter autant que possible tout risque d’infection par le COVID.

Les astronautes Chris Cassidy (USA), Anatoli Ivanishine et Ivan Vagner (Russie) avant le décollage vers l’ISS

Cette nouvelle mission ISS était aussi une première pour la fusée Soyouz-2.1a, version modernisée des Soyouz-FG (avec des commandes digitales en lieu et place des analogiques). L’ISS compte désormais 6 membres d’équipages, soit Oleg Skripotchka, Andrew Morgan, Jessica Meir, Anatoli Ivanichine, Ivan Vagner et Chris Cassidy. Oleg Skripotchka, Andrew Morgan et la recordwoman Jessica Meir retourneront sur Terre le 17 avril prochain.