Ad Studio : Spotify lance sa plateforme publicitaire en France

Spotify annonce aujourd’hui qu’Ad Studio, sa plateforme publicitaire en libre-service, est maintenant disponible en France « dans le but d’aider les entreprises à se faire entendre facilement et rapidement à un prix abordable », selon le service de streaming.

Sans frais supplémentaires, les annonceurs du monde entier peuvent télécharger un script et Spotify livrera leur publicité audio entièrement produite avec la musique de fond et la voix off de leur choix en une heure seulement (jusqu’à 48 heures). Pendant la période bêta, plus d’un tiers des annonceurs Ad Studio ont profité de cet outil gratuit selon Spotify.

Ad Studio a vu l’année dernière une augmentation de 68% des annonceurs mensuels actifs et le nombre de publicités créées sur la plateforme a presque doublé. Aujourd’hui, Ad Studio est lancé dans 22 pays et comprend trois nouveautés :

Une extension de la suite Spotify de ciblage par intérêt et en temps réel basé sur la musique et le streaming de podcasts, y compris le ciblage des auditeurs de podcasts professionnels

Des outils de géo-ciblage plus riches, un nombre croissant d’annonceurs peuvent cibler de 2 000 à 180 000 zones géographiques dans le monde

L’introduction de plusieurs “call to action” (CTA) au-delà du bouton « En savoir plus ». Les annonceurs peuvent désormais choisir entre 13 CTA, tels que « Partager », « Obtenir un coupon » ou « Acheter maintenant », pour mieux exprimer leur créativité et atteindre leurs objectifs.

« Depuis le lancement de Ad Studio en 2017, nous avons donné la possibilité aux entreprises de toutes tailles de créer et diffuser des publicités audio riches et ciblées sur notre plateforme, de manière clé en main et à moindre coût », a déclaré Derek Kuhl, responsable de la publicité en libre-service chez Spotify. « Après le test d’une version bêta réussie, nous allons continuer de faire évoluer notre offre avec des capacités accrues, en fournissant une boîte à outils unique qui permettra aux annonceurs d’atteindre notre audience engagée ».