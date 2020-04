Un clavier en braille sans nouveau hardware pour Android

Les personnes à visibilité réduite sont encore malheureusement trop délaissés par les nouvelles technologies et smartphones, et doivent souvent recourir à du hardware assez lourd et peu pratique à utiliser. Google, qui souhaite plus que jamais mettre en avant son accessibilité, vient de révéler Talkback, son nouveau clavier en braille. Le meilleur de cette nouvelle, c’est qu’il s’agit là d’un clavier virtuel, qui devrait arriver très bientôt dans une mise à jour sur tous les systèmes Android 5.0 ou plus récents.

Ainsi, l’entreprise aurait travaillé avec des utilisateurs et développeurs spécialisés dans le braille afin de concevoir un système intuitif, qui devrait donc être familier à tous ceux qui ont l’habitude de taper en braille: « Il utilise une interface standard à 6 boutons, et chacun représente un des 6 points en braille qui, quand on appuie dessus, fait n’importe quelle lettre ou symbole. Pour faire un « A », on appuie sur le point 1 et pour faire un « B », les points 1 et 2 ensemble. » Pour accéder à ce nouveau clavier, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur un bouton comme pour changer de clavier international. La fonction propose aussi un système de retour audio, et peut être activée de diverses façons, par exemple en maintenant les deux boutons pour changer le volume pendant trois secondes.