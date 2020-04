TESO : Greymoor sortira un peu plus tard que prévu

Alors que la campagne promotionnelle bat son plein pour Greymoor, la prochaine extension de The Elder Scrolls Online, Zenimax Online vient d’annoncer qu’il y aurait environ une semaine de retard par rapport à la date initialement prévue pour le 18 mai. Les joueurs ne devraient pas avoir à patienter trop longtemps, et ce délai supplémentaire ne vient pas de nulle part : le studio et ses développeurs sont encore en train de s’adapter à des conditions de travail inédites imposées par la crise sanitaire actuelle.

En revanche, la mise à jour apportant l’extension arrivera bel et bien sur les serveurs de test pour le 20 avril. Cependant, un élément devrait manquer : avec les mesures de confinement actuelles dans le pays, les doubleurs français n’ont pas pu terminer leur travail, privant ainsi (temporairement, on l’espère) le titre d’un doublage dans la langue de Molière. Le texte et les sous-titres, en revanche, sont bel et bien terminés, et seront donc disponibles à la sortie. D’après les premiers retours, Greymoor marche plus que jamais dans les pas de Skyrim, aussi les joueurs de plus en plus nombreux ne devraient pas être déçus.