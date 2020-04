Les drones de livraison d’Alphabet connaissent un gros succès

Wing, l’entreprise détenue par Alphabet et responsable du service de livraison par drone, a vu la demande augmenter considérablement ces derniers temps. Rien de bien étonnant à ce niveau là, avec les nombreuses mesures limitant les déplacement des particuliers dans les pays touchés par le coronavirus, dont les Etats-Unis font partie. Différents rapports viennent confirmer ce succès : Business Insider avance que la firme a effectué plus de 1000 livraisons ces deux dernières semaines, tandis que Bloomberg annonce que les livraisons en Australie et aux USA ont tout simplement doublé.

Wing connaît donc une très bonne période, et ce malgré son déploiement limité : on la voit par exemple travailler en Finlande, en Australie, ou encore en Virginie aux USA, autant d’endroits où la société a pu entretenir de partenariats avec des boutiques et magasins locaux pour en assurer les livraisons. Les utilisateurs passent directement commande via l’application Wing, pour être livré rapidement par des drones. Malgré des contraintes bien réelles, comme le poids que chaque drone peut porter en toute sécurité, l’entreprise est donc en pleine expansion, et ajoute de plus en plus de produits de première nécessité à la liste de ce qu’elle peut livrer.