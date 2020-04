USA : Le Sénat interdit l’utilisation de Zoom à ses membres

Malgré toutes ses excuses et promesses, Zoom est encore dans la tourmente après qu’il ait été révélé que son chiffrement n’était clairement pas aussi fonctionnel qu’annoncé, et que des appels aient été redirigés par la Chine. Sa réputation entachée, bon nombre de structures ont déjà renoncé à utiliser le logiciel, et c’est aujourd’hui un nouveau coup dur pour la firme, puisque les sénateurs des Etats-Unis se sont vus interdire purement et simplement l’accès à Zoom pour effectuer le télétravail et autres vidéo-conférences.

Même si Reuters indiquait plus tôt dans la semaine que le département de la Homeland Security était satisfait de la vitesse avec laquelle Zoom réagissait aux différents problèmes, le Sénat rejoint la liste grandissante d’infrastructures qui ne comptent plus passer par le logiciel. D’autres gouvernements autour du monde ont déjà pris des mesures limitant ou interdisant l’accès à la plateforme : Taiwan a banni l’application chez ses fonctionnaires, tandis que le ministère des affaires étrangères allemand a fortement restreint son utilisation. L’entreprise va donc devoir mettre les bouchées doubles si elle veut se remettre de ce très mauvais coup de pub’.