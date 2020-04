Des clés Valorant sont déjà en vente pour 150$

Alors que Riot Games est en pleine campagne pour promouvoir son shooter prêt à en découdre avec les plus grands du domaine, des clés pour la beta fermée sont distribuées aux joueurs. Ce qui est une occasion en or pour un certain marché parallèle, comme à chaque fois qu’une sortie du genre a lieu : on trouve d’ores et déjà des codes d’accès pour le jeu à un prix pouvant atteindre les 150 dollars, notamment sur des sites comme Ebay. Le studio a cependant mis en garde les éventuels acheteurs contre les pratiques de ces revendeurs.

En effet, comme c’est précisé dans les conditions d’utilisation du titre, la pratique est formellement interdite, et Riot a déjà banni un paquet de comptes de revendeurs et autres bots. Par conséquent, acheter une clé, c’est risquer de voir son compte à plus de 100 euros désactivé avant même d’avoir pu l’utiliser. Le moyen le plus sûr d’obtenir un véritable code à moindres frais reste donc d’aller directement regarder un des nombreux streams du jeu, qui bat déjà des records au niveau de la visibilité sur Twitch.