Des graffitis du MIT font office d’interface utilisateur

Voici une recherche bien insolite menée par une équipe de scientifiques du MIT : ils ont développé une méthode pour créer des surfaces interactives à partir de peintures soufflées à l’aérographe, sortes de graffitis interactifs. Le système SprayableTech de son petit nom permettra ainsi à ses utilisateurs de créer des interrupteurs sur mesure dans leurs habitations, capables d’interagir avec la plupart des appareils électroniques. On peut par exemple éteindre la lumière, ou encore se servir de la télévision.

Le fonctionnement de ce système a été détaillé : en premier lieu, on conçoit le design grâce à un éditeur 3D, avant que le système ne génère un pochoir pour pouvoir appliquer le modèle sur une surface. Ensuite, plusieurs couches d’encre sont appliquées, chacune avec ses composants précis comme du cuivre, de la peinture ou encore du phosphore. Enfin, un micro-contrôleur y est relié, afin de connecter l’interface à la carte mère ainsi créée, et voilà. La prochaine étape sera de concevoir des pochoirs modulaires, qui permettront plus de flexibilité aux utilisateurs sans avoir besoin pour autant de systématiquement passer par le design 3D.