WhatsApp limite le transfert de messages viraux au vu des fake news

WhatsApp dit avoir bridé le transfert de messages au sein de son application. L’objectif est de limiter la propagation de fausses informations, tout particulièrement en cette période de crise sanitaire où beaucoup de choses circulent et peu sont réellement vérifiées.

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent seulement transférer des messages viraux à un seul contact à la fois à partir de maintenant. La messagerie avait déjà limité le nombre de partages à cinq correspondants maximum à la fois, en janvier 2019. Elle a également marqué d’une double flèche les messages transférés d’un utilisateur à un autre plus de cinq fois.

« Nous savons que de nombreux utilisateurs transfèrent des informations utiles, ainsi que des vidéos drôles, des mèmes et des réflexions ou des prières qui ont de l’importance à leurs yeux », explique WhatsApp. « Toutefois, nous avons également remarqué une hausse significative des transferts, que les utilisateurs trouvent trop nombreux, et qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste une application de conversation personnelle », ajoute le service.

WhatsApp assure que les mesures précédentes contre les transferts massifs ont conduit à une baisse de 25% du nombre de messages transférés à travers le monde. La messagerie signale également que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et plus de 20 ministères de la Santé l’utilisent pour diffuser des informations sur la pandémie, avec déjà plus de 100 millions de messages envoyés. Le gouvernement français a par exemple lancé fin mars un chatbot visant à fournir au plus grand nombre les dernières informations officielles, ainsi que des conseils et recommandations sanitaires, disponibles en envoyant un message au 07 55 53 12 12.