Sony rembourse les précos de The Last of Us Part II

Suite à la pandémie de coronavirus, le studio Naughty Dog s’est résolu à reporter sine die la sortie de The Last of Us Part II. Des soucis de logistique étaient alors invoqués pour justifier le report. L’un des jeux les plus attendus de la PS4 n’a donc plus de date de lancement, mais l’on pouvait encore espérer un report pas trop lointain, vers la fin de l’été par exemple (en souhaitant que cela coïncide aussi avec la fin souhaitable de la pandémie).

Malheureusement, Sony vient de prendre une décision qui semble plutôt aller dans le sens d’un report de (très) longue durée. Le groupe japonais annonce en effet que tous les joueurs qui avaient précommandés le jeu seront ntégralement et rapidement remboursés, sans aucune démarche à faire du côté de l’utilisateur. Le remboursement concerne aussi Marvel’s Iron Man VR, dont la date de lancement avait elle aussi été reportée. A ce rythme de mauvaises nouvelles, The Last of Us Part II a toutes les chances de devenir l’un des jeux de lancement de la PS5 !