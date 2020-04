No Man’s Sky : des Mechas pour la nouvelle mise à jour Exo Mech ! (trailer)

Xbox a laissé fuiter l’info un peu trop rapidement : un trailer nous dévoile que les joueurs de No Man’s Sky pourront bientôt se glisser… dans des énormes Mechas (appelé Minotaures dans le jeu) ! La mise à jour Exo Mech (tout juste officialisée par Hello Games) a été proposée gratuitement, comme toutes les mises à jour de No Man’s sky du reste. A force de travail, d’abnégation, de distributions de patchs et de MaJ en rafales, No Man’s Sky est passé du statut de « plus grosse déception de la gen » à celui de « simu spatiale indispensable pour tous les amateurs du genre ». Un come-back insensé qui prend aujourd’hui des allures de revanche totale alors que le studio continue de plancher sur les futures évolutions de son titre phare. A ce rythme, on ne serait même plus surpris d’apprendre que le jeu sera adapté sur les prochaines consoles PS5 et Xbox One Series X. Vous en rêviez ? Alors Hello Games le fera certainement… La mise à jour Exo Mech n’a pas encore de date de sortie. Rectification donc : la mise à jour Exo Mech est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS4 et Xbox One !!!