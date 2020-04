Samsung arrête les mises à jour pour les Galaxy S7 et S7 Edge

Les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge auront bien vécu. Samsung a cessé de supporter ses deux smartphones sortis en 2016, ce qui implique un arrêt des mises à jour logicielles. La dernière a été proposée le mois dernier avec les dernières sécurités d’Android.

Les deux Galaxy S7 ont eu Android 6.0 Marshmallow pré-installé et ont connu deux mises à jour majeures (Android 7.0 Nougat et Android 8.0 Oreo). Samsung a ensuite continué de proposer des mises à jour, mais seulement les mises à jour de sécurité d’Android. Google les propose tous les mois, mais peu de constructeurs les rendent disponibles à leurs utilisateurs chaque mois. C’est généralement une fois tous les deux mois ou une fois par trimestre. Il se trouve que ces mises à jour ne seront plus proposées par Samsung pour les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge.

Ceux qui utilisent toujours un Galaxy S7 ou Galaxy S7 Edge aujourd’hui peuvent continuer de le faire. Ils ne vont pas soudainement cesser de fonctionner. Les utilisateurs doivent toutefois prendre en compte qu’il n’y aura plus de sécurité assurée et que les nouvelles failles découvertes ne seront pas bouchées — à moins qu’il s’agisse d’une faille réellement critique.

Qu’en est-il du Galaxy S7 Active ? Il est toujours listé sur le site de Samsung et annoncé pour recevoir des mises à jour une fois par trimestre. Le smartphone devrait logiquement ne plus être supporté à partir de juin, étant donné qu’il a été lancé en juin 2016.