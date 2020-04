Roto VR : le projet de siège VR récolte 1,7 million d’euros de fonds

Malgré un contexte économique particulièrement défavorable, la startup RotoVR a réussi une levée de fonds de 1,5 million de livres sterling (1,7 million d’euros), une somme d’argent destinée à accélérer la commercialisation d’un siège VR pivotant à 360°. Les investisseurs Pembroke VCT et TVB Growth Fund estiment que l’accessoire de RotoVR permettra de réduire l’effet de « motion sickness« , ce qui pourrait intéresser les « futurs clients venant des marchés B2B et B2C ». Ce type de technologie devrait percer in fine dans les centres commerciaux, parc à thèmes numériques, les cinémas mais aussi en usages domestiques, ce qui ouvre tout de même un marché potentiel assez vaste.



Le siège 360° Roto VR suit les mouvements de l’utilisateur dans l’espace VR, ce qui accroit l’immersion et fait sensiblement baisser le motion sickness, la sensation « physique » étant synchrone avec les mouvements en VR. Le Roto VR est proposée à la vente à à 1 499,99 dollars (environ 1 390 euros), et jusqu’à 1900 dollars pour une version bundle vendue avec un pédalier et un volant. L’accessoire est compatible avec les casques PCVR (pas de PSVR pour l’instant).