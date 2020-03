Microsoft annonce que Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft pour consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale, le développement, l’éducation et son engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. Il continuera d’être un conseiller technologique auprès de Satya Nadella, le patron de Microsoft, et d’autres dirigeants de l’entreprise.

Satya Nadella a rédigé une note suite au départ de Bill Gates :

« Ce fut un grand honneur et un privilège de travailler avec Bill et d’apprendre de lui au fil des années. Bill a fondé notre société en croyant en la force démocratisante du logiciel et en se passionnant pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Microsoft et le monde sont meilleurs pour lui. Le conseil d’administration a bénéficié de la direction et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera à bénéficier de la passion et des conseils techniques de Bill pour faire avancer nos produits et services. Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et je me réjouis de continuer à travailler à ses côtés pour réaliser notre mission, qui est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d’accomplir davantage ».