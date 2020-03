Cloud-gaming : le français Shadow va tester le streaming de jeux PCVR

Le cloud-gaming peine encore à convaincre tout à fait. Entre les déboires du démarrage de Stadia et la reculade des éditeurs vis à vis de GeForce Now, le marché ne semble pas encore tout à fait mûr pour ce nouveau type de service. Dans ce contexte difficile, le français Shadow parvient à tirer son épingle du jeu (vidéo). Après avoir prouvé ses compétences dans le service de cloud-gaming, la startup s’apprête à passer un nouveau cap avec la première bêta d’un service de jeux PCVR en streaming !

Ce 13 mars, Shadow a ouvert les inscriptions à son « programme d’exploration VR »… pour les seuls propriétaires de casque VR Oculus Quest ! Comme on peut s’en douter, entre l’affichage sur deux écrans et les très gros besoins en framerate, le streaming PCVR nécessite de très gros débits, de l’ordre de 100 Mbps en descente et 20 Mbps en montée, sans oublier la bande de fréquence des 5GHz pour assurer le transfert des données entre la petite borne Shadow et l’Oculus Quest. Autant dire qu’une installation fibre sera obligatoire. Le service de streaming PCVR pourrait arriver dans le courant de l’année 2021.