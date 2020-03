Doom Eternal : un trailer final qui fait mal (et nous régale)

Doom Eternal atomisera du démon démoniaque dès le 20 mars prochain sur consoles Xbox One/PS4 ou PC, et un peu plus tard encore sur Nintendo Switch. D’ici là, le Doom Slayer se prépare à faire le ménage, et le studio id Software nous livre un trailer final, ultime, blindé de nombreuses séquences inédites. Ces quelques secondes de folie furieuse nous permettent aussi de (re)découvrir le BFG (Big Fucking Gun), l’arme la plus dévastatrice de l’arsenal du Doom Slayer (un indice : les démons ne sont vraiment pas à la fête). Les premiers retours sont particulièrement enthousiastes, et de nombreux journalistes « JV » notent la belle évolution du gameplay, qui accorde plus de place à la verticalité (un peu comme dans un Quake en somme…) tout en restant toujours aussi nerveux et presque tactique dans les niveaux de difficulté les plus élevés. La semaine à venir va être longue…