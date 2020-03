Free Mobile : le forfait à 2€ intègre 20 fois plus d’Internet jusqu’à la fin avril

Free Mobile annonce ce matin que son forfait à 2€/mois (gratuit pour les abonnés qui ont une Freebox) voit son enveloppe Internet bondir. Elle passe de 50 Mo à 1 Go, soit 20 fois plus. Malheureusement pour les abonnés, ce sera seulement disponible jusqu’à la fin avril.

« Cette mesure s’applique à l’ensemble de nos abonnés 0€ et 2€ et notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0€ et 2€ », indique Free Mobile dans un communiqué de presse. L’opérateur souligne que les clients avec ce forfait n’ont rien à faire de particulier pour profiter de la nouvelle quantité de data, l’ajustement se fait automatiquement et immédiatement.

Pourquoi ce gain soudain et surtout temporaire ? Free Mobile fait savoir que c’est lié au coronavirus. L’opérateur souligne également que son forfait à 2€/mois ou gratuit selon les cas compte 5 millions d’abonnés. Il conclut en disant que « Les équipes de Free restent par ailleurs entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l’accès Internet à ses 20 millions d’abonnés en France ».

Il sera en tout cas intéressant de voir si Orange, SFR et Bouygues Telecom vont répondre à cette offre d’une façon ou d’une autre. Ce sera un peu compliqué sachant qu’il ne propose pas un forfait à 2€/mois.