Pour le fondateur du Web, Internet « ne marche pas pour les femmes et les jeunes filles »

Internet « ne fonctionne pas comme il se doit pour les femmes et les jeunes filles ». Telle est la déclaration faite par Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web. Il appelle à prendre urgemment des mesures.

« Le monde a fait de grands progrès en matière d’égalité de genre grâce à la volonté indéfectible de champions engagés aux quatre coins du globe », explique Tim Berners-Lee. Mais dans le même temps, il se dit « sérieusement préoccupé par le fait que les violences en ligne auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes filles — en particulier femmes et jeunes filles de couleur, issues des communautés LGBTQ+ et d’autres groupes minoritaires — menacent ces progrès ». Il souligne que les droits des femmes « sont des droits humains et sont fondamentaux pour une société saine ».

Cinq points sont mis en avant pour l’année 2020 :

Prioriser le problème : 2020 doit être l’année durant laquelle les Etats et les entreprises s’attaqueront aux violences en ligne à l’égard des femmes en traitant le problème comme une priorité absolue

2020 doit être l’année durant laquelle les Etats et les entreprises s’attaqueront aux violences en ligne à l’égard des femmes en traitant le problème comme une priorité absolue Fournir de meilleures données : les entreprises et les États doivent combler le vide de données sur les violences en ligne en enregistrant et en publiant systématiquement des données sur le quotidien des femmes sur Internet

les entreprises et les États doivent combler le vide de données sur les violences en ligne en enregistrant et en publiant systématiquement des données sur le quotidien des femmes sur Internet Intégrer « l’égalité de genre dans le design » : les États et les entreprises doivent créer tous leurs produits, politiques et services en se basant sur des données et des retours d’expérience de femmes de tous horizons

les États et les entreprises doivent créer tous leurs produits, politiques et services en se basant sur des données et des retours d’expérience de femmes de tous horizons Établir des protections légales : les États doivent élaborer des lois qui obligent les auteurs de violences en ligne à rendre des comptes et prévoir l’application de ces lois afin de poursuivre les auteurs en cas de violation de ces dernières.

les États doivent élaborer des lois qui obligent les auteurs de violences en ligne à rendre des comptes et prévoir l’application de ces lois afin de poursuivre les auteurs en cas de violation de ces dernières. Agir en témoin actif : les internautes doivent tous élever leur voix quand ils assistent à des violences en ligne à l’égard des femmes et les jeunes filles

« Cet appel à l’action est impératif et urgent. En y répondant ensemble, nous serons capables de créer un Web meilleur, plus fort et plus sûr ; un Web qui valorise, favorise l’égalité et qui se met au service de chacun d’entre nous », conclut Tim Berners-Lee.