Disney+ dévoile les plateformes où le service sera disponible en France

Le lancement de Disney+ en France n’est plus très loin. C’est le 24 mars prochain que tout le monde pourra profiter du service de streaming et découvrir les nombreux films et séries. Disney a justement communiqué sur les plateformes où il sera possible de voir ses programmes.

Dans une image relayée sur ses réseaux sociaux, Disney dit que Disney+ pourra être regardé sur l’Apple TV, l’Amazon Fire TV, les téléviseurs LG/Samsung, Android TV, à l’aide de Chromecast, PlayStation 4, Roku, Xbox One, ainsi que sur les iPhone, iPad et smartphones/tablettes Android.

On notera que certains supports ont été omis sur l’image, et pas des moindres. Il sera bel et bien possible de voir Disney+ depuis son ordinateur en passant par DisneyPlus.com, comme on peut le faire avec Netflix. De plus, Disney peut laisser croire que seuls les téléviseurs de LG et Samsung supporteront la plateforme, mais ce n’est pas le cas. Les téléviseurs de Sony, par exemple, pourront installer l’application parce qu’ils tournent sous Android TV.

Qu’en est-il des box, à savoir les Livebox, Freebox, SFR Box et Bbox ? L’application de Disney+ ne sera pas disponible dessus au lancement. Canal+ a l’exclusivité et ceux qui voudront voir Disney+ depuis leur box devront s’abonner à Canal+. En revanche, et c’est important, il n’est pas obligatoire d’être abonné à Canal+ pour profiter de Disney+ sur les autres supports.

En France, Disney+ sera proposé à 6,99€/mois ou 69,99€/an. La période d’essai sera de 7 jours.