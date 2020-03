Fibre optique : les litiges entre les opérateurs et les clients augmentent

La Médiatrice des Communications Electroniques, un organisme indépendant qui tranche les litiges entre les opérateurs et leurs clients une fois que les autres recours sont épuisés, a publié son rapport de l’année 2019 et on y apprend que la part des conflits autour de la fibre optique augmente.

Sur les 4 259 avis rendus par la Médiatrice, 16% ont concerné la fibre en 2019. C’était 11% en 2018 et 2017 et 10% en 2016. Autant dire qu’il y a eu un joli bond en l’espace d’un an. « Ce sont majoritairement des réclamations liées aux travaux d’installation […] à l’intérieur des domiciles non réalisés dans les règles de l’art », indique le rapport. Il y a notamment des cas où les opérateurs ont creusé des tranchées chez le client directement pour installer la fibre.

Cette augmentation de la part n’est pas réellement une surprise en soi. En effet, les opérateurs ont accéléré pour ce qui est du déploiement de la fibre et cette dernière est maintenant disponible dans beaucoup d’endroits. Selon l’Arcep, 7 millions de particuliers et entreprises étaient abonnés à la fibre à la fin 2019, contre moins de 5 millions un an auparavant.

Le mobile, à l’inverse, voit sa part diminuer au fil du temps. Les contrats sont la première source de contentieux : offres promotionnelles non tenues, options gratuites devenues payantes, etc. Le mobile représente la moitié des litiges dans les télécoms.