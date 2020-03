Altered Carbon : Resleeved (Netflix) : premier trailer pour le film d’animation dérivé de la série

Altered Carbon a désormais son propre Lore, que Netflix décline à l’envie. Outre la série de S.F, qui en est déjà à sa seconde saison, Altered Carbon sera aussi un film d’animation entièrement réalisé en 3D ! Altered Carbon : Resleeved est un spin-off de la série d’origine, mais la qualité évidente de la réalisation(impressionnante pour une série produite par Netflix), la mise en scène virevoltante et le scénario du japonais Dai Sato (auteur de géniaux Cowboy Bebop et Ghost in the Shell : Stand Alone Complex ) pourraient bien faire de ce Resleeved une œuvre fortement marquante (plus en tout cas que la série). Le film met une nouvelle fois en scène Takeshi, ce dernier jouant cette fois le rôle de protecteur d’une tatoueuse poursuivie par un gang féroce. Très prometteur. Altered Carbon : Resleeved sera visible en exclusivité dès le 19 mars sur la plateforme Netflix.