Motorola Edge+ : le flagship haut de gamme dévoilé dans des leaks photo/vidéo

Nous n’avons pas été franchement emballé par le Motorola Macro (pas vraiment calé en photo qui plus est ), mais l’ancien champion du marché mobile a sous le coude des flagships autrement plus ambitieux, à commencer par le Motorola Edge+, un smartphone équipé d’un écran AMOLED 6,8 pouces sans bordures (et même un peu courbe, à l’instar du Galaxy S20), d’un bloc photo à trois capteurs (dont un capteur principal à 108 Mpx !) et d’une batterie géante d’une capacité de 5170 mAh (compatible avec la charge rapide bien sûr).

Le tout fonctionnerait sous Android 10. Ce géant serait même équipé d’un port Jack 3,5 mm (une rareté aujourd’hui) ! OnLeaks a mis la main sur plusieurs rendus plutôt crédibles, ainsi que sur une vidéo qui dévoile un appareil assez épais (faut bien loger la grosse batterie). Motorola ne donne toujours aucun indice concernant une possible date de présentation ou de sortie (et il n’est pas certain que cela soit le bon moment pour une annonce de toute façon).