Google Maps : Google supprime les horaires des TCL fournis par un lycéen

Voilà qui tourne franchement au ridicule. Google vient de retirer les horaires des TCL (Transports en Commun Lyonnais) de son application Google Maps. Ces données avaient été enregistrées dans Google Transit… par un lycéen lyonnais du nom de Thomas. Ce dernier avait compilé la liste complète des TCL avant de la livrer à Google. Suite à ce geste citoyen, les horaires s’étaient bien affichés dans l’app, mais Google a préféré les retirer quelques jours plus tard en expliquant que ce type d’information devait provenir d’un organisme officiel. Problème, la régie des TCL refuse toujours de fournir ses horaires à Google, pour des raisons d’ailleurs obscures : en effet, les Transports en Commun Lyonnais n’ont pas hésité à collaborer activement avec d’autres services de géolocalisation, comme Moovit, Citymapper et Transit. La « bouderie » envers Google reste donc inexplicable, et pénalise fortement des usagers qui se voient ainsi privés d’horaires de transports. Pour la petite info, on notera tout de même que Plans (Apple), le principal concurrent de Google Maps, affiche correctement les horaires des TCL.