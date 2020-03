Ghost Of Tsushima (PS4) : une date de sortie, un nouveau trailer, et les différentes éditions physiques

Ghost Of Tsushima, le jeu d’action se déroulant dans le lore d’un Japon médiéval rempli de shoguns et de samurais, a enfin une date de sortie sur PS4. Le titre de Sucker Punch Productions sera donc disponible le 26 juin prochain, ce qui signifie que Ghost Of Tsushima sera la toute dernière exclusivité AAA de la console de Sony (The Last of Us 2 sortira en effet le 29 mai). Le dernier trailer, qui confirme la date, nous en remet une couche sur l’histoire en toile de fond du jeu, et comme d’habitude, le moteur du jeu (utilisé pour le rendu des scènes) fait vraiment des merveilles : les effets de texture ou de lumière, le réalisme des visages et la qualité des animations faciales, tout est au top de ce que l’on peut voir aujourd’hui sur une PS4/PS4 Pro. Ghost of Tsushima peut déjà être précommandé sur le PlayStation Store, et il va être difficile de ne pas craquer.



En même temps que la date de sortie, l’éditeur dévoile aussi les différentes éditions physiques « premium », soit Ghost of Tsushima Special Edition, Ghost of Tsushima Edition de Luxe et Ghost of Tsushima Edition Collector :