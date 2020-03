WhatsApp teste le chiffrement des sauvegardes des discussions

Après avoir proposé le mode sombre sur iOS et Android, WhatsApp initie un test pour un nouveau service : le chiffrement des sauvegardes des discussions. La fonctionnalité n’est pas encore activée chez tout le monde, mais le code est présent dans l’application (Android en l’occurrence).

Il est déjà possible de sauvegarder ses discussions WhatsApp (sur iCloud depuis iOS et sur Google Drive depuis Android), mais celles-ci ne sont pas chiffrées. Cela signifie que toute sauvegarde stockée sur iCloud ou Google Drive peut techniquement être consultée par un hacker ou les forces de l’ordre en cas de requêtes. Ce point peut surprendre quand on sait que les conversations sur WhatsApp sont chiffrées de bout en bout, alors que ce n’est pas le cas des sauvegardes.

Cela va changer avec le temps et les utilisateurs seront en mesure de définir un mot de passe pour les sauvegardes. Tout le contenu sera chiffré et il faudra obligatoirement le mot de passe pour déchiffrer la sauvegarde et tout rapatrier. Cela signifie également que les hackers ou forces de l’ordre ne pourront pas lire les messages parce qu’ils n’auront pas le mot de passe de l’utilisateur.

WhatsApp ne dit pas encore quand cette fonctionnalité sera en place pour l’ensemble de ses utilisateurs. Il est possible que ce soit une question de mois et non de semaines sachant qu’elle est encore stade d’alpha.