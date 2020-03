Amazon : Disney+ arrive sur les Fire TV et tablettes Fire en France

Voir Disney+ en France depuis un produit Amazon Fire sera bel et bien possible, comme l’annonce le commerçant en ligne aujourd’hui. L’application du service de streaming de Disney+ pourra être téléchargée dès le 24 mars, jour où Disney+ sera lancé en France.

Ce support n’est pas du tout une surprise en soi, étant donné que les Américains ont déjà accès à Disney+ sur les produits Amazon Fire depuis le départ. Amazon France a toutefois voulu confirmer aujourd’hui le support dans l’Hexagone, à l’aide d’un communiqué de presse.

Sur les Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, trouver l’application et le contenu Disney+ pourra se faire avec Alexa : les abonnés pourront utiliser leur télécommande vocale ou leur appareil Echo associé. Le contenu Disney+ sera inclus dans la fonction de recherche universelle de Fire TV, ce qui facilitera la recherche et la découverte de contenus par commande vocale. Une fois l’application disponible, les abonnés pourront demander « Alexa, trouve Disney+ », « Alexa, ouvre Disney+ », « Alexa, mets [nom du contenu] », « Alexa, trouve les films Star Wars » et plus encore.

Du côté des tablettes Fire, tout client pourra voir les programmes et les télécharger pour les consulter sans connexion Internet. Il sera également possible de commencer la lecture d’un programme sur le Fire TV Stick et la reprendre sur sa tablette Fire.

Les propriétaires de Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K et de tablettes Fire pourront s’inscrire directement à Disney+ et profiter de la période d’essai de 7 jours. Ils seront ensuite facturés 6,99€/mois ou 69,99€/mois s’ils décident de rester. Et ceux qui ont déjà un compte Disney+ n’auront qu’à s’identifier.