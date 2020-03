La PS5 Pro pourrait être annoncée (presque) en même temps que la PS5

Sony serait-il à la remorque des annonces de Microsoft concernant la next gen ? VFXVeteran, un membre du forum NeoGAF, fournit de informations qui semblent aller en ce sens. Ainsi, le leaker affirme que Sony aurait décidé de lancer sa PS5 Pro sur le marché…presqu’en même temps que la Xbox Series X, l’objectif étant de ne pas se laisser distancer par la concurrence sur le terrain de la puissance brute. Pour rappel en effet, la Xbox Series X disposera d’une capacité de calcul/affichage de 12 Tflops (entre une RTX 2080 et 280 ti), tandis que des rumeurs insistantes font état d’une puissance de calcul de 9,2 Tflops pour la PlayStation 5.

L’écart serait donc conséquent entre les deux consoles, trop sans doute pour Sony qui se serait décidé à livrer deux consoles sur le marché, soit une PS5 standard moins puissante que la Series X (mais moins chère) et une PS5 Pro aussi performante que la console de Microsoft (voire un peu plus), sans doute dans les mêmes eaux tarifaires. Si l’info se confirme, cela signifierait à coup sûr que Sony a bien été débordé en terme de com sur la prochaine génération