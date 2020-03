Final Fantasy VII Remake : la démo du jeu est disponible sur PS4 !

La démo gratuite de Final Fantasy VII Remake est disponible dès maintenant sur le PlayStation Store ! Les très nombreux fans du JRPG culte peuvent donc se faire une idée de cette adaptation réactualisée. Square Enix a été particulièrement généreux puisque la démo dure près d’une heure (forcément plus pour les moins doués) et pèse pas moins de 7,6 Go. La séquence de gameplay proposée porte sur la scène du sabotage du réacteur Mako n°1 (au tout début du jeu), et c’est peu dire qu’on en prend plein les mirettes. Square Enix prévient toutefois que certains éléments du jeu pourront encore être modifiés d’ici la sortie du jeu (à quelques semaines de la sortie, on en doute un peu) et que les données de progression lors de la démo ne pourront pas être transférés sur le jeu complet. Enfin, les fans qui téléchargeront la démo avant le 11 mai recevront dès la sortie du jeu, un thème PS4 exclusif avec les personnages principaux. Final Fantasy VII Remake sera disponible sur PS4 et PS4 Pro le 10 avril prochain.