Google et Amazon limitent les déplacements de leurs employés au vu du coronavirus

Aussi bien Google qu’Amazon ont décidé de limiter les déplacements et autres voyages effectués par leurs employés au vu de la situation avec le coronavirus. Les règles diffèrent un peu entre les deux groupes.

Chez Google, les employés ne peuvent pas se rendre en Italie, en Iran, au Japon et en Corée du Sud jusqu’à nouvel ordre. Cela va même plus loin puisque Google a reconnu que l’un de ses employés a été infecté par le coronavirus lorsqu’il était à Zurich en Suisse. « Ils étaient dans les bureaux de Zurich pendant un temps limité, avant d’avoir des symptômes. Nous avons pris — et continuerons à prendre — toutes les mesures de précaution nécessaires, en suivant les conseils des responsables de la santé publique, car nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité de chacun », a indiqué un porte-parole de Google à Business Insider.

Du côté d’Amazon, le New York Times rapporte que les employés ont pour consigne de ne pas organiser des rendez-vous qui requièrent de voyager au moins jusqu’à la fin du mois d’avril, le temps de voir comment la situation évolue autour du coronavirus. Amazon a également annulé les rendez-vous avec les personnes qui veulent postuler pour un emploi.